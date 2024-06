Cathy Hummels: Sie fordert höhere Krankenkassenbeiträge für Übergewichtige

Nicht nur wegen ihrer Instagram-Beiträge muss Cathy sich oft kritisieren lassen, sondern nun auch noch für die neueste Folge ihres Podcasts "Hummeln und Fische". Darin diskutiert sie mit ihrer Schwester Vanessa Fischer nämlich darüber, ob übergewichtige Menschen höhere Krankenkassenbeiträge zahlen sollten. Die beiden sind sich einig: "Wenn du krankhaft isst, weil dir alles egal ist und du bist übergewichtig und hast keine Krankheit, dann finde ich schon, dass man dafür mehr zahlen sollte!"

Mit dieser Aussage hat Cathy sich allerdings keinen Gefallen getan. Im Netz machen viele Fans ihrem Ärger bereits Luft! Die Kritik hat sie sich zu Herzen genommen. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Die Folge aus unserem Podcast 'Hummeln & Fische' in Bezug auf Kassenbeiträge für schwer übergewichtige Menschen habe ich offline genommen. Ich stehe für Body Positivity. Unser Podcast beinhaltet unsere persönliche Meinung und wir sprechen auch sensible Themen an. Ich dachte, dass meine Meinung verständlich vermittelt wird, aber anscheinend haben sich einige angegriffen gefühlt. Das war nicht meine Intention, sondern meine Meinung, dass wenn man keine Krankheit hat, dies generell berücksichtigt werden sollte. Es geht hier nicht um Optik."

Anschließend entschuldigt Cathy sich bei ihren Fans. Es sei nicht ihre Absicht gewesen, Bodyshaming zu betreiben. "Mir geht es generell um den grob fahrlässigen Umgang mit seiner Gesundheit. Meine Intention ist, dass man auf sich achtet und das auf jeder Ebene" fügt sie hinzu. Ob ihre Follower sich damit wohl besänftigen lassen?