Cathy Hummels: "Traurig!" Sie spricht über das Aus

Für das große Spiel hatten sich Cathy und Ludwig extra in ihre Deutschland-Fan-Klamotten geschmissen und Papa Mats fleißig vor dem TV die Daumen gedrückt. Doch leider nahm der Abend kein gutes Ende. "Wir sind traurig, aber sehr stolz auf das Team und Mats! Er hat mehr als gekämpft und alles gegeben für dieses Turnier. Allein die Schmerzen in den Knien wegzustecken verdient mehr als Respekt. Ich hätte es mir so sehr für euch Jungs gewünscht", schreibt Cathy kurz nach der Niederlage auf Instagram.