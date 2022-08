Cathy Hummels & Hendrik: ER ist der neue Mann an ihrer Seite

Ein Schnappschuss hier, ein Selfie dort – Cathy Hummels posiert täglich vor der Kamera. Oft vor der im eigenen Handy, aber zuletzt immer häufiger vor seiner Linse: Hendrik Stüwe ist seit Wochen ihr persönlicher Hummels-Hoffotograf, setzt sie gekonnt in Szene! Doch der Content Creator, der sich "Händrixen" nennt, begleitet Cathy nicht nur auf Events oder zu Shootings – sondern plötzlich auch in den Kreta-Urlaub oder ins Wellnesshotel "Kronthaler" in Österreich! Außerdem isst er bei ihr zu Abend, spielt mit Söhnchen Ludwig und scheint sogar bei ihr zu übernachten