Cathy Hummels & Mats Hummels: Die Umzugskartons von Mats sind bereits gepackt

Flirt-Vorwürfe, ignorierte Geburtstage, Solo-Urlaube und sonstige Alleingänge deuten seit Wochen darauf hin, dass der Haussegen bei den Hummels arg in Schieflage geraten ist. Ein Instagram-Video, das Cathy vorige Woche postete, scheint nun die Befürchtung zu bestätigen: Cathy filmt sich in ihrem Münchner Zuhause, will eigentlich über ihren Sohn Ludwig (3) sprechen. Doch als Zuschauer starrt man nur auf ein Detail im Hintergrund. Da türmen sich Umzugskartons einer Speditionsfirma. Räumt da etwa jemand mit seiner Vergangenheit auf?

"Mir sagte Cathy, dass sie ausgemistet hat", verrät eine Bekannte der Spielerfrau, laut "Closer". "Aber ganz ehrlich: Das glaubt doch niemand mehr." Zumal neben den Kartons Schuhe des Profi-Fußballers zu erkennen sind. Vielleicht braucht Cathy ja den Platz für einen WG-Neuzugang. Jedenfalls verbringt ihre Instagram-Freundin "Aenna Baenana" gerade verdächtig viel Zeit bei ihr. Mats hingegen scheint endgültig ins Abseits geraten zu sein …