Cathy Hummels & Mats Hummels: Jetzt gerät Sohn Ludwig zwischen die Ehe-Fronten!

Jedenfalls blieb das unglückliche Timing des Pandemie-Winterurlaubs auch den Fans nicht verborgen. "Warum muss eine Reise so geplant werden, dass der Geburtstag des Kindes in der Quarantäne ist?", fragte sich eine Userin. "So darf offiziell nicht mal der Papi kommen." Denn Rückkehrer aus den Emiraten müssen sich mindestens fünf Tage lang zu Hause isolieren. Bedeutet im Umkehrschluss: Niemand darf rein, auch Mats nicht! Und so musste Ludi seinen Geburtstag ohne den Papa feiern, was Cathy durchaus vorher klar gewesen sein dürfte, die Quarantäne-Regelung gilt ja schon länger. Aber ihr Kind sei das gar nicht anders gewohnt, betonte sie vielsagend im Interview, ein deutlicher Seitenhieb auf den dauerabwesenden Vater. Den zumindest Cathy bei der Geburtstagsfeier wohl eher nicht vermisst hat: "Happy Birthday, Liebe meines Lebens", bejubelte sie ihren Sohn auf Instagram. "DU bist mein ganzer Stolz und das Wertvollste für mich." Papa Mats hatte dafür nicht mal ein Like übrig. Die Fronten scheinen verhärtet, und es sieht immer mehr danach aus, als ob Ludwig als Spielball zwischen den Gegnern eingesetzt wird. Und das in einem Spiel, bei dem es keinen Gewinner gibt…