Cathy Hummels & Mats Hummels: Trennung! Jetzt ist es offiziell!

Mats' Insta-Abwesenheit erklärte sie so: "Nur weil man nicht ständig Fotos voneinander postet, heißt das nicht, dass wir keine Zeit als Familie verbringen. Alle, die meinen Mann kennen, wissen, dass er nicht gerade der "Matsfluencer' schlechthin ist." Das mag stimmen, jedoch haben stimmungsvolle Pärchen-Pics zum Jahresende bei den Hummels eigentlich Tradition – gerade deshalb, weil Cathy und Mats eine Fernbeziehung führen (er spielt in Dortmund, sie lebt in München) und gemeinsame Zeit da ohnehin eine Seltenheit ist. Doch dieses Jahr traf sie eine Entscheidung, die sie auch gleich auf Instagram verkündete: Sie verlässt Deutschland – und der gemeinsame Sohn Ludwig (fast 3) kommt mit. Angeblich aus beruflichen Gründen: Cathy plane, in Dubai ein paar Fitness-Videos zu produzieren. Doch nicht mal ihre Follower kaufen ihr das ab: "Die meisten fahren nicht mal ins Nachbarland, aber Sie fliegen mit Kleinkind Langstrecke – und das alles für ein paar schlechte Sportvideos, welche es zur Genüge auf YouTube gibt", entrüstet sich einer. Ein anderer fragt: "Warum kannst du die (…) Videos nicht in Deutschland drehen oder wie viele andere auch auf andere Produktions-Locations ausweichen?"