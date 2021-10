Cathy Hummels & Mats Hummels: Jetzt ist es offiziell!

Das Cathy Hummels ihre Fans via "Instagram" regelmäßig mit Updates aus ihrem Alltag versorgt, ist definitiv nichts Neues! Einer ihrer jüngsten Posts sorgt nun jedoch für besonders viel Wirbel! Der Grund: Cathy verrät in ihrer Bildunterschrift, dass ihr Ehemann Mats mit dem Styling für ihren Foto-Look unterstützend zur Seite stand! Für die Fans der Beauty ein wahrer Glücksmoment! Schließlich zeigt Cathy so, dass sie und Mats immer noch ein eingespieltes Team sind! Doch damit nicht genug! Erst kürzlich berichtete Cathy ebenfalls, dass sie das Wochenende in Dortmund, der Wahlheimat von Mats, verbracht hat. Von bösen Streits kann somit nicht die Rede sein.

Ob uns die Beauty in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Infos dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!