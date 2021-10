Cathy Hummels & Mats Hummels: Jetzt plaudert sie über das Liebeswochenende

Wie Cathy nun via "Instagram" verrät. hat sie die Zeit in Dortmund in vollen Zügen genossen. Sogar ein Besuch in der Wirkstätte von Ehemann Mats ließ sie sich nicht nehmen. So offenbart sie über ihren Besuch im Stadion von Dortmund: "Gestern haben wir einen Ausflug ins Stadion gemacht. Es hat uns allen wirklich so viel Spaß gemacht mal wieder im Signal Iduna Stadion in Dortmund zu sein." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Cathy und Mats verbindet nach wie vor ein enges Band. Ob die Beauty in der nächsten Zeit wohl noch einen gemeinsamen Liebesschnappschuss teilen wird, der am vergangen Wochenende mit Ehemann Mats entstanden ist? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...