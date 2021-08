Cathy Hummels & Mats Hummels: Neue Details zur Trennung enthüllt! Das wusste bis jetzt niemand

Spätestens da war wohl den meisten klar, dass diese Ehe keine Zukunft mehr haben kann. Doch Mats hielt an der Ehe fest. Warum?! Cathys Freundin glaubt, die Antwort zu kennen: "Er wird sich erst scheiden lassen, wenn er jemand Neues kennenlernt." Und genau das soll jetzt passiert sein. Vor Kurzem wurde der Fußballer in der Nähe seines Hauses am Dortmunder Phoenix-See mit einer neuen Frau an seiner Seite gesehen. Wie die "Bild"-Zeitung schreibt, handelt es sich dabei um die Regionalliga-Tischtennisspielerin Lisa Straube, die wie Mats in Dortmund lebt und hauptberuflich in der Immobilienbranche tätig ist. Besonders bitter für Cathy: Lisa ist erst 21 Jahre alt...