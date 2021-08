Kampf der Realitystars: "Cathy Hummels, du bist gekündigt!"

Wenn es nach den Zuschauern geht, könnte Cathy in der nächsten Staffel tatsächlich ausgetauscht werden. Immer wieder kritisieren sie ihre hölzerne Art. "Ich finde, sie macht es total schlecht. Wie sie schon redet ist so künstlich! Moderation würde ich an ihrer Stelle sein lassen", ätzt beispielsweise ein Fan der Sendung in den sozialen Netzwerken. Bleibt abzuwarten, ob Jenefer nächstes Jahr wirklich in Cathys Fußstapfen treten wird...

