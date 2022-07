Cathy Hummels & Mats Hummels: Scheidung nach einem Jahr Trennung

Wie nämlich nun "Bild" erfahren haben will, sollen Cathy und Mats schon vor einiger Zeit die Scheidung nach ihrem Trennungsjahr eingereicht haben. Angeblich sollen die beiden ihrer Liebe zwar keine Chance mehr geben, für Sohn Ludwig wollen sie dennoch als Eltern alles geben, um ihn gemeinsam auf seinem Lebensweg zu begleiten. So soll Cathy auch in der Familienvilla in München wohnen bleiben, während Mats weiterhin in Dortmund lebt. Aus dem Umfeld des Fußballers heißt es gegenüber "Bild": "Mats ist als Single gerade in einer Phase, die er genießt." Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich das Paar jedenfalls noch nicht dazu ...