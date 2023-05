Cathy Hummels: Vollkommen verändert! Jetzt lässt sie ALLES hinter sich!

Auf Instagram postet Cathy ein Foto von sich, mit langen pinken Haaren und schreibt dazu: "New House & New Hair - Pink is my color" (dt.: "Neues Haus & Neue Haare - Pink ist meine Farbe"). Huch, so erkennen wir die Moderatorin, die eigentlich immer blonde, lange Haare getragen hat, gar nicht wieder!

Mit ihren Hashtags "New Campaign" ("Neue Kampagne") und "Stay Tuned" ("Bleibt dran") lässt Cathy allerdings vermuten, dass es sich hierbei nicht um eine echte Veränderung ihrer Haarpracht handelt...

