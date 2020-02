Cathy Lugner: Die Wahrheit über ihre Ehe mit Richard!

Die Ehe von Richard und wurde lange belächelt. Viele glaubten nicht daran, dass die hübsche Blondine den österreichischen Bauunternehmer wirklich liebt. Als ihre Ehe zwei Jahre später geschieden wurde, fühlten sich viele Kritiker in ihrer Meinung bestätigt.

Cathy Lugner: Bittere Abrechnung mit Ex-Mann Richard!

Cathy Lugner wollte die Scheidung

Gegenüber „taff“ verrät Cathy nun, dass sie wirklich an Richard als Person interessiert war. Zahlreiche Fans werfen ihr nämlich auch heute noch vor, dass die 30-Jährige nur an sein Geld kommen wollte. „Es gibt ganz viele Dinge, die mich an Richard fasziniert haben, die ich in jungen Männern einfach nicht gefunden habe“, erklärt der Busenstar. „Er war ein Gentleman, er hat sich am Anfang wirklich sehr für mich, meine Ziele, meine Träume interessiert. Wenn ich so abgewichst wäre - sorry für meine Wortwahl, aber das ist meine Meinung dazu - und hätte es nur darauf abgesehen, dann hätte ich mich nicht scheiden lassen. Die Scheidung wollte ich.“

Bisher hat Cathy den richtigen Mann scheinbar noch nicht gefunden. Ihre Beziehung mit dem knackigen Maurice war nur von kurzer Dauer und endete im September 2019. Lange lässt die große Liebe aber sicherlich nicht mehr auf sich warten!

