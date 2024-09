Cathy Lugner: Sie wurde von Richard Lugners Beerdigung ausgeladen!

Richard Lugner wurde am 31. August 2024 begesetzt. Nach einer öffentlichen Gedenkstunde im Wiener Stephansdom wurde sein Sarg mit einem Trauerzug durch Wien gefahren, bevor "Mörtel" im privaten Rahmen beerdigt wurde. Doch Cathy war nicht dabei. Kurze Zeit später postete sie ein Bild von sich und ihrem Ex-Mann auf Instagram und schreibt einen emotioanlen Abschiedsbrief dazu: "Lieber Richard, vieles hätte ich dir gerne noch persönlich gesagt. Es war eine tolle Reise mit dir an unserer Seite. Auch wenn es Dinge gibt, die bis heute leider unausgesprochen & ungeklärt erscheinen, weiß ich, dass dort, wo du jetzt bist, die Wahrheit auch in dein Herz gedrungen ist. Mit großer Trauer in unseren Herzen verabschieden wir uns von dir, wenn auch nicht auf dieser Erde persönlich, so weiß ich, dass uns niemand die Verabschiedung über Gott unseren Vater nehmen kann. Ruhe in Frieden."