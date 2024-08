Richard Lugner (†91): Schlimmer Streit mit Ex Cathy vor seinem Tod!

Richard Lugner (†91) ist tot! Auch seine Ex-Frau Cathy Lugner (34) ist in großer Trauer. Von 2014 bis 2016 waren die beiden verheiratet. Auf Instagram nahm sie mit einem rührenden Statement Abschied. "Als mich die tragische Nachricht deines Todes heute Morgen erreichte, erlebte ich eine Schockstarre", schrieb sie auf Instagram. "Ich danke dir von Herzen für die tolle Zeit an deiner Seite, für alles, was du mich über das Leben gelehrt hast. Du bleibst unvergessen. Gott segne dich." Überraschende Worte, wenn man bedenkt, dass es vor seinem Tod zum Streit kam...