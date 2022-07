Cathy & Mats Hummels: Die Scheidung kostet ihn einen zweistelligen Millionenbetrag

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr: Es wurde bereits vor Monaten berichtet, dass die Hummels-Ehe am Ende ist. "Die beiden sind schon lange getrennt, und die Scheidung läuft auf Hochtouren", bestätigte uns damals eine Freundin der Familie. Trotzdem, so beteuert sie, gebe es kein böses Blut. "Cathy und Mats gehen sogar zusammen zu einer Beratung, um weiterhin gemeinsam gute Eltern für Ludwig zu sein!"

Warum Cathy trotz der öffentlichen Fremdflirts ihres Mannes so lange gute Miene machte, wird erst jetzt klar: Bei dieser Scheidung geht es für sie um Millionen! "Die beiden haben keinen Ehevertrag unterschrieben", so die Bekannte. Das bedeutet: Keine Gütertrennung, Mats muss von den schätzungsweise 20 Millionen Euro, die er während der Ehe erwirtschaftete, fast die Hälfte an Cathy zahlen. Denn: Die kam in der Zeit "nur" auf zwei Millionen Euro, kann also, da alles zusammengerechnet und durch zwei geteilt wird, immer noch mit einem fast zweistelligen Millionenbetrag rechnen – während Mats die neue Freiheit teuer zu stehen kommt…