Cecilia Asoro und Ex-Freund Markus Kok: Das ist der wahre Trennungsgrund

Kennengelernt haben sich die beiden 2018 durch ihre gemeinsame Freundin Christina Grass. Genau wie Cecilia nahm auch Christina beim „Bachelor“ in der Staffel mit Andrej Mangold teil, doch keine der beiden konnte das Herz des Junggesellen gewinnen, stattdessen entstand eine Freundschaft zwischen den Frauen. Nachdem Cecilia also Markus "Koki" kennenlernte, zogen sie in Windeseile zusammen, doch das Glück sollte nicht lange anhalten.

Statt harmonischer Zweisamkeit wurde gestritten, was das Zeug hält, und so trennten sich die Zwei wieder nach gerade mal neun Monaten Beziehung. Es scheint, als wäre die Kombination Cecilia und Markus eine explosive Mischung. Lange halten es die Zwei nämlich nicht ohne Streitereien aus.

Auf Krawall gebürstet

Dass sich die beiden Streithälse gerne mal an die Gurgel gehen, haben sie auch 2022 bei „Prominent getrennt“ gezeigt. Dort gab es kaum einen Tag, an dem es nicht zwischen den beiden knallte. Während sich so manch andere Ex-Couples in der Show sogar wieder näherkamen, flogen bei Cecilia und Markus konsequent so die Fetzen, dass das Publikum von den Szenen entsetzt war.

Doch trotz des Beziehungs-Endes und hitziger Diskussionen haben die temperamentvolle Cecilia und Markus trotzdem noch Kontakt und pflegen inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis. Die Wohnungen der Düsseldorfer liegen ganz nah beieinander und so ist ein Besuch schnell getan. Da passt Markus auch gerne mal auf Cecilias Hund auf.

