Céline Dion: So schlecht geht es ihr wirklich

"Es tut mir so leid, euch alle enttäuschen zu müssen“, meldet sich die Kanadierin persönlich zu Wort. "Ich arbeite wirklich hart daran, wieder zu Kräften zu kommen, aber Touren können sehr schwierig sein, selbst wenn man (körperlich) bei 100 Prozent ist."

Noch hofft Céline Dion demnach, wieder auf der Bühne stehen zu können. Aber ist das realistisch? Denn typische Symptome ihrer Erkrankung sind Steifheit in den Gliedmaßen und im Brustkorb, Muskelverhärtungen und plötzliche Krämpfe. Ihre Muskeln machen also, was sie wollen. Oft werden dadurch auch Gangstörungen und Stürze verursacht. Ein schlimmes Gefühl der Machtlosigkeit für Betroffene!

Und die Sängerin belastet wohl zusätzlich die Frage: Was wird jetzt aus ihren Kindern? Sich richtig um sie zu kümmern, das scheint unmöglich. Dabei verloren die drei Jungs bereits 2016 ihren Vater René Angélil. Es ist so tragisch!

Selbst Stress kann die Symptome der unheilbaren Autoimmunerkrankung noch verstärken – und Spontanheilungen sind selten. Ob Céline Dion daher jemals wieder auftreten kann, bleibt weiter fraglich.

Auch interessant:

Matthias Reim: Große Sorge! Mutet er sich zu viel zu? Im Video erfahrt ihr mehr: