Maite Kelly früher: So sehr hat sich die Sängerin verändert

Über das Liebesleben von Maite Kelly wurde in den letzten Jahren viel gemunkelt. Nach der Trennung von Ex-Mann Florent Raimond sah sich die Schlagersängerin in null Komma nichts dem Single-Markt ausgesetzt. Ein echtes Fiasko! Oder etwa nicht? Denn in der freien Wildbahn warten auf die attraktive Bühnenkünstlerin eine Vielzahl an heißen Männern. Schließlich konnte Maite Kelly neben Superstars wie Florian Silbereisen oder Roland Kaiser performen. Und Letzterer soll sogar mit der Sängerin angebandelt haben. Die Liebes-Gerüchte um eine Liebelei der beiden dementiert das Gesangsduett vehement. Doch die engen Umarmungen und innigen Blicke auf der Bühne heizten immer wieder die Gerüchteküche an.

Doch gibt es da noch andere Männer in Maite Kellys Leben? Diese Aussage der Sängerin ist ziemlich eindeutig: "Oh, ich date schon. [...] Mich gibt es nicht lange auf dem Markt. Ich rede nur nicht darüber." Ist Maite Kelly etwa schon längst wieder unter der Haube?

Auch Ex-Mann Florent Raimond hat bereits sein neues Glück gefunden. Die Unternehmerin Kaone Mabina brachte das Herz des Models wieder zum glühen und machte ihn erneut zum Vater! Gemeinsam hat das Paar ein Kind bekommen. Kaone brachte ebenso wie Florent Raimond Kinder mit in die neue Beziehung. Ein echtes Patchwork-Glück!

Vielleicht kann auch Maite Kelly bald eine neue und große Liebe finden...