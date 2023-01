Channing Tatum: Gefährlicher Flirt am Set!

Ob sich da ein Flirt nach Drehschluss anbahnt? Mit dem Thema Liebe am Arbeitsplatz kennt Channing sich schon aus: Seine Ex-Frau Jenna Dewan lernte er im Jahr 2005 am Set des Tanzfilms "Step Up" kennen, 2009 heirateten sie auf Hawaii und 2013 kam Töchterchen Everly zur Welt. Und auch in seine jetzige Partnerin Zoë Kravitz verliebte er sich vor laufenden Kameras bei den Dreharbeiten zu "Pussy Island". Zoë dürfte angesichts dieser Bilder also ziemlich misstrauisch werden! Genauso wie Scarletts Ehemann Colin Jost…

Ob das für Channing allerdings ein Hindernis ist? Fraglich! "Ich bin ein animalischer Typ mit niederen Instinkten", sagte der Star mal über sich selbst. Da kann man nur hoffen, dass wenigstens Scarlett ihre Gefühle im Griff behält …