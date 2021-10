Das war's: Die 10 schmutzigsten Promi-Trennungen aller Zeiten

Das schrille Liebes-Paar

Ein furchtbar skurrikes Pärchen - so lassen sich Bert und Sophia Wollersheim vermutlich am besten beschreiben. Bert eine Rotlichtgröße sowie Bordellbesitzer und Sophia It-Girl und Reality-TV-Star. Das Couple begeisterten ihre Fans mit tiefen Einblicken in ihr Privatleben im Rahmen der RTL-2-Doku "Die Wollersheims - eine schrecklich schräge Familie". Doch Oktober 2017 verkündet das Rotlicht-Pärchen dann das überraschende Liebes-Aus. Ein Schock für viele Fans!

Eigentlich hatte sich das skurrile Kult-Paar nach ihrer Trennung vorgenommen, weiterhin in Freundschaft zu verbleiben. Doch was ein Wunder - das hielt nicht lang an. Scheinbar lieferten die zahlreichen Beauty-OPs von Sophia für Bert Wollersheim ein Grund zur Kritik an seiner Ex. Er warf ihr via Facebook vor, sie würde an einem krankhaften Schönheitswahn leiden. Denn das TV-Sternchen ließ sich mehrfach die Brüste vergrößern sowie Rippen entfernen, um eine Wespentaille zu haben.

Doch das wollte die Blondine nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Sie fühlte sich in ihrer Würde verletzt und veröffentlichte pikante Informationen über die finanzielle Situation des einstigen Rotlicht-Stars. Sophia hätte ihn nicht nur emotional nach der Trennung unterstützt, sondern ihm auch mit Geld ausgeholfen. Denn: Bert Wollersheim saß in U-Haft, seine Firma ging pleite und schließlich musste er Privatinsolvenz anmelden.

Au weia... Immerhin haben die Streithähne beide neue Partner gefunden, mit denen sie glücklich sind.