Jennifer Iglesias: Wegen Vorwürfen - jetzt schaltet Ex Nico einen Anwalt ein

Bei "Promi Big Brother" brach Jennifer Iglesias jetzt ihr Schweigen. Obwohl sie und Ex Nico eigentlich einen Rosenkrieg nach ihrer Trennung vermeiden wollten, lässt die hübsche Brünette in der Sendung unerwartet neue Details zu den Trennungsgründen durchsickern - Nico soll sie mit einem Escort betrogen und sie dann sogar mit gefaketen Chat-Verläufen erpresst haben.

Ganz schön harte Anschuldigungen, die Nico so nun nicht stehen lassen will. Der "Love Island"-Beau meldete sich nun in seiner Instagram-Story zu Wort und stellt klar: "Als Allererstes distanziere ich mich von jeglichen Anschuldigungen, die mir unterstellt wurden von dieser Person. Nicht eine Sache entspricht der Wahrheit". Weiter wird er noch genauer und berichtet sogar, dass er rechtliche Schritte eingeleitet hat: