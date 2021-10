Charlène von Monaco & Fürst Albert: Liebesschwindel! Ihr falsches Spiel wurde durschaut!

Kürzlich versicherte Albert dem Radiosender "RCM" laut "Das Neue Blatt": "Sie ist noch in Südafrika, wird aber sehr bald zurück sein. Wir müssen in ein paar Tagen mit den Ärzten sprechen. Es geht ihr besser, obwohl es für sie sehr kompliziert war, weil sie verschiedene Probleme hatte." Nur drei Tage später ein Rückschlag: "Fürstin Charlene wird für ihre letzte Operation, die heute stattfindet, unter Vollnarkose gesetzt", erklärte ihre Stiftung. Was soll man da glauben?

