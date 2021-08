Charlène von Monaco: Krank oder Trennung? Die Wahrheit über ihre Flucht

„Ich weiß, dass solch ein Ehe-Vertrag existiert“, verriet vor einigen Monaten eine enge Vertraute des monegassischen Königshauses. Es sei ein Abkommen mit radikalen Regelungen, wonach sich Charlène von Monaco zu zehn Ehejahren verpflichtet und sich sogar an eine Schweigeklausel halten muss. Was für erschütternde Neuigkeiten! Dies würde zumindest erklären, weshalb die Fürstin selbst so geheimnisvoll auf die Frage nach einer möglichen Trennung von ihrem Mann antwortete: „Wenn ich mich dazu äußern würde, breche ich das Protokoll“, verkündete Charlène von Monaco. Bewahrt das Paar also offiziell nur den schönen Schein? Fürst Albert II. und seine südafrikanische Frau Charlène gaben sich im Juli 2011 – exakt vor zehn Jahren - das Ja-Wort. Ist das Liebes-Bündnis in diesem Jahr etwa abgelaufen?