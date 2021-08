Charlène von Monaco & Fürst Albert: Skandal-Enthüllung! Das hat der Palast verschwiegen

Der Palast ließ verlauten: "Fürstin Charlène wird sich für vier Stunden einer Operation unter Vollnarkose unterziehen. Fürst Albert II. und die gemeinsamen Kinder, Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella, werden sie in der anschließenden Erholungsphase besuchen."

Zum Glück verlief der Eingriff ohne Probleme, so dass ihr Ehemann mitteilen ließ: "Fürstin Charlène erholt sich, und wir denken voller Zärtlichkeit an sie." Aber: Kann es wirklich Zufall sein, dass sie sich ausgerechnet in ihrer geliebten Heimat operieren ließ? Gemunkelt wird, dass dies alles eher wie eine Flucht wirke. Und ihre Aussage, sie könne wegen des Ohrendrucks nicht fliegen, klingt auch nur nach einer Ausrede. Eine Reise mit dem Kreuzfahrtschiff würde beispielsweise 22 Tage dauern…