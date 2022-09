Charlène von Monaco: Von wegen gesund! So schlecht geht es ihr wirklich

"Ich habe eine sehr schwierige Zeit durchgemacht", gibt die Fürstin zu. "Aber ich hatte das Glück, von meinem Mann, meinen Kindern und meiner Familie, aus der ich all meine Kraft schöpfe, unterstützt und geliebt zu werden." Heute fühle sie sich körperlich viel stärker, gehe wieder regelmäßig schwimmen und ins Fitnessstudio. "Mein Jahr ist ausgefüllt und strukturiert", versichert sie. "Ich widme mich voll und ganz meinen gegenwärtigen und zukünftigen Projekten, aber auch den Bedürfnissen meiner Kinder." Das klingt, als wäre die Landesmutter wieder voll im Einsatz. Und wirft doch Fragen auf. Zum Beispiel: Warum wurde Charlène, wenn doch alles in Ordnung ist, seit Wochen nicht mehr gesehen…

Ihr letzter öffentlicher Auftritt mit Ehemann Albert war eine Audienz bei Papst Franziskus (85). Das war am 20. Juli. Ein paar Tage später besuchte sie noch eine Seniorenresidenz in Monaco, seither fehlt von Charlène jede Spur. Auch privat ließ sie sich nicht mehr blicken. Warum dann dieses überschwängliche Interview? Macht die Fürstin etwa gute Miene, obwohl in Wahrheit noch längst nicht alles rundläuft? Selbst bei Familienausflügen wie in den Parc Astérix mit Albert und den Zwillingen war sie nicht dabei…