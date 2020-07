Charlie Daniels: Der Country-Star ist tot

Trauriger Abschied von dem Country-Star

Für seinen größten Hit „The Devil Went Down to Georgia“ wurde Daniels mit einem Grammy ausgezeichnet. Außerdem arbeitete im Laufe seiner Karriere mit Stars wie Elvis Presley und Bob Dylan zusammen. 2016 wurde der Musiker in die „Country Music Hall of Fame“ aufgenommen.

Er hinterlässt seine Ehefrau Hazel und seinen Sohn Charlie.

