Charlie Robinson: Herzstillstand! Der "Night Court"-Star ist tot

Mehr als 50 Jahre arbeitete Charlie Robinson in der Branche und war in zahlreichen Rollen zu sehen. Große Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine langjährige Rolle in der Serie "Harrys wundersames Strafgericht". Seine Fernsehkarriere begann mit Gastrollen bei mehreren Fernsehserien im Jahr 1971.