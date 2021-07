Robert Downey Sr.: Der Hollywood-Star ist tot!

Bei Robert wurde vor einiger Zeit Parkinson diagnostiziert. Leider hat er nun den Kampf gegen die Krankheit verloren. Seine Ehefrau Rosemary Rogers bestätigt die traurige Nachricht gegenüber "NY Daily News". Demnach ist der Film-Star in seinem Haus in New York im Schlaf gestorben. Neben seiner Frau und seinen berühmten Sohn hinterlässt er seine Tochter Allyson.