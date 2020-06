Charlie Sheen: Jetzt rechnet Alan Harper-Darsteller Jon Cryer mit ihm ab!

Jon Cryer hat in seiner Autobiografie auch seine gemeinsame Zeit mit Charlie Sheen verarbeitet. Die erste Staffel verlief noch ruhig, doch dann rutschte Sheen in den Drogensumpf.

Der Alan Harper-Darsteller versuchte seinem Kollegen anfangs noch zu helfen. Er bot ihm an: "Mann, ich bin bei dir. Wenn du reden willst, ruf an; wenn du größere Probleme hast, ruf mich an, wenn du zurück bist." Doch schnell wurde ihm klar: "Charlie Sheen ist einfach ein menschliches Wesen mit einer monumentalen Drogensucht."

Jon Cryer erinnert sich: "Charlie war nie ein großer Guerillakämpfer, der gegen die etablierte Ordnung rebellierte. Er war ein Typ, der alles, was er je haben wollte, von dieser Instanz bekam. Irgendwann schrieb er jemanden von der Show, 'Ich glaube, sie haben dem falschen Typen zu viel Geld gegeben'".

Es bleibt abzuwarten, ob Jon in seinem Buch noch mehr schmutzige Wäsche wäscht...