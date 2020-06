Angus T. Jones

Das geschah mit Jake Harper aus “Two and a Half Men”

Was haben wir gelacht mit “Jake Harper” in “Two and a Half Men”. An der Seite seines frauenverschlingenden Onkels Charlie brachte der pubertäre Teenie seinen neurotischen Vater Alan regelmäßig an den Rand des Wahnsinns. Doch auch Kinderstar Angus T. Jones wurde irgendwann erwachsen und kehrte der Sitcom mit einem großen Knall für immer den Rücken zu.