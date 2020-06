Charlie Sheen-Verlobte Brett Rossi rastet nach HIV-Outing aus!

war sicherlich für viele ein Schock. Auch wenn es bereits ein paar vorlaute Spatzen von den Dächern pfiffen, der Schauspieler gab gestern selbst vor laufenden Kameras sein Statement ab: „Ich bin HIV-postiv.“ Damit liefert er diversen kleinen Leuchten, mit denen er einst verkehrte, natürlich die Chance des Jahres.

Sonst ungesehen, können sie nun endlich ins Rampenlicht drängen und im Fünf-Minuten-Ruhm baden.

Ex-Freundin Bree Olson hat diese Chance direkt beim Schopfe gepackt, Sheens Ex-Verlobte Brett Rossi lässt sich natürlich auch nicht lumpen und verbreitet direkt ein Video, in dem sie melodramatisch ausrastet. Sie verbrennt Fotos von Charlie und sich, heult und kreischt: „Du hast mich anderthalb Jahre lang HIV ausgesetzt! Du hast mir 100.000 geboten, nachdem wir praktisch schon verheiratet waren… Du Stück Schei*e. Nach allem was ich für dich und deine schei* Kinder getan habe! Du hast mich gewürgt! Du hast mich auf den Boden geworfen! Du hast mir gesagt, was für ein Stück Schei*e ich wäre. F*ck dich!“ Harte Worte. Ob an den Vorwürfen tatsächlich etwas dran ist, oder das Pornosternchen mal wieder unter Drogen stand, ist bislang nicht geklärt.