Charlie Watts: Der Schlagzeuger ist tot

Damals hatte er den Kehlkopfkrebs und soll laut der Band seitdem extrem gesund gelebt haben. Seit 57 Jahren war er mit seiner Frau verheiratet. Zunächst hatte die Band damals einige Erfolge - der richtige Durchbruch kam jedoch mit Songs wie "I Can't Get No) Satisfaction", "Get Off of My Cloud" und "Paint It Black«". Charlie ist ein Meister-Dirigent, der so gut ist, dass er sogar mit zwei Taktstöcken, seinen Sticks, zwei Konzerte gleichzeitig leiten könnte. Und nebenbei noch nach dem Teewasser schaut …", sagte Bon Jovi-Drummer Tico Torres mal in der "Bild"-Zeitung.

