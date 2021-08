Sean Lock: Der britische Comedian stirbt mit nur 58 Jahren

Trauriger Abschied von Sean

"Mit großer Trauer müssen wir den Tod von Sean Lock verkünden", heißt es in dem Statement von Seans Agentin, das auf der Website von "Off The Kerb Productions" zu lesen ist. Er sei an seiner Krebserkrankung im Kreise seiner Familie gestorben. "Sean war einer der besten Comedians Großbritanniens, seine grenzenlose Kreativität, seine Scharfsinnigkeit und die absurde Brillanz seiner Arbeit machten ihn zu einer einzigartigen Stimme in der britischen Comedy", heißt es weiter. "Sean wird von allen Menschen, die ihn kannten, vermisst werden."

Seans Comedy-Programme erfreuten sich stets großer Beliebtheit. Im Jahr 2000 gewann er sogar den "British Comedy Award". Außerdem wurde er für einen "Perrier Comedy Award" nominiert, einer der renommiertesten Comedy-Preise in Großbritannien.