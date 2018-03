Charlotte Würdig: So hat sie ihren Mann Sido kennengelernt

Charlotte Würdig und ihr Mann Sido sind heute ein echtes Traumpaar! Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne und genießen das Familienleben in vollen Zügen. Doch wie begann ihre Liebesgeschichte damals?

Charlotte Würdig: Darum möchte sie keine Kinder mehr

Charlotte Würdig und Sido haben sich bei "Popstars" kennengelernt

Sido und Charlotte Würdig haben sich tatsächlich in der Show "Popstars" kennengelernt. Doch damals waren die beiden noch kein Paar. Erst Jahre später hat es offenbar gefunkt - nach einem gemeinsamen Abendessen. 2012 machten die beiden ihre Liebe öffentlich. "Ich habe schon immer gesagt, dass mich ein Mann zum Lachen bringen muss. Und Paul ist ein irrer Kerl! Wir beide haben exakt den gleichen Humor. Aktuell passt es wirklich sehr gut zwischen uns", erklärte die 39-Jährige damals im Interview. Und auch Sido schwärmte in vollen Zügen:"Die Charlotte, die ist echt ‘ne Gute. Sie sieht scharf aus, ist intelligent und eine Frau, mit der man eine Bank ausrauben könnte."

Doch die Liebe von Sido und Charlotte Würdig sorgte schon damals für böse Schlagzeilen!

Sido und Charlotte Würdig: Fremdgehdrama?

Bevor Charlotte Würig und Sido nämlich ein Paar wurden, trennte sich der Rapper nach sieben Jahren von seiner Verlobten Doreen Steinert. Sie und Charlotte waren gute Freundinnen! "Charlotte und ich waren Freundinnen. Wir haben uns vor Jahren kennengelernt, waren seitdem gut befreundet. Sie kam mich ab und an besuchen, wir haben regelmäßig telefoniert", verriet Doreen später "Bild". Sie ahnte schon damals, dass zwischen den beiden etwas läuft! "Beim Echo 2012 habe ich gemerkt, dass da was zwischen Paul und Charlotte ist. Mein weiblicher Instinkt fühlte sich bestätigt, als er sie so ansah wie bis dahin nur mich. Ich hatte so Angst davor, dass ich weggeschaut habe. Ich wollte es nicht wahrhaben."

Doch Sido streitet ab, dass Charlotte Würdig der Grund für die Trennung und die geplatze Hochzeit war! "Jetzt mal ehrlich. Charlotte hat damit nichts zu tun. Ich habe die Hochzeit mit Doreen in den vergangenen Jahren immer wieder verschoben. Weil ich mir einfach nicht sicher war", so der Rapper.

Heute ist diese Geschichte sowieso Vergangenheit und Charlotte Würdig und ihr Sido sind happy wie eh und je....