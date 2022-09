Cherry Valentine: TV-Drag Queen stirbt mit 28 Jahren!

Das britische Portal "The Sun" berichtet nun, dass Cherry Valentine, die mit bürgerlichen Namen George hieß, am 18. September im Alter von nur 28 Jahren gestorben ist. "Wir sind zutiefst erschüttert und traurig, Ihnen mitteilen zu müssen, dass unser George – Cherry Valentine – tragisch verstorben ist. Als seine Familie sind wir immer noch dabei, seinen Tod zu verarbeiten, und unser Leben wird nie mehr dasselbe sein", heißt es in dem offiziellen Statement der Familie. "Wir wissen, wie sehr er geliebt wurde und wie viele Leben er inspiriert und berührt hat. Wir bitten euch nur um Geduld und eure Gebete in dieser Zeit." Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt.

