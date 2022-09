Jack Ging: Der Schauspieler ist tot

Bereits am 9. September ist Jack Ging von uns gegangen. Die traurigen Nachrichten bestätigte seine Frau Apache Ging nun gegenüber "The Hollywood Reporter". Damit verliert die Traumfabrik einen Star, der jahrzehntelang vor der Kamera stand.

Bereits in den 50er Jahren wurde Jack in Amerika zum Star. Seinen Durchbruch in Deutschland schaffte er allerdings erst in den 80ern - und zwar durch die Action-Kultserie "Das A-Team". Dort verkörperte er General Harlan "Bull" Fullbright. Und auch in der beliebten Serie "Trio mit vier Fäusten" war der Amerikaner immer wieder zu sehen.