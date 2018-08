Chethrin Schulze: Krasse Veränderung! So sah sie früher aus

Ab in den Container! Chethrin Schulze wagt sich dieses Jahr in die "Promi "-WG. Doch so wie jetzt sah sie nicht immer aus. Bei "Curvy Supermodel" begeisterte sie noch mit ihren weiblichen Kurven. Mittlerweile hat sie gewaltig abgespeckt...

Love Island: Chethrin Schulze plant Brust-OP und C-Promi Karriere

Bei Chethrin purzelten die Kilos

Stolze 22 Kilo verlor Chethrin nach der Modelsendung. Wie es dazu kam? Für die Kuppelshow " " wollte sie endlich . „Ich habe gemerkt, dass es mir nicht steht. Außerdem war mein Gesicht total aufgequollen. Ich wollte wieder wie früher aussehen. Ich bin eh schmaler gebaut“, erzählte sie der "BILD". Um ihr Ziel zu erreichen, verzichtete sie komplett auf Zucker, Kohlenhydrate und Milchprodukte und brachte sich regelmäßig beim Sport zum Schwitzen.

"Promi Big Brother": Jetzt ist es offiziell! Das sind die ersten Kandidaten

So sah Chethrin vorher aus

Auf ihrem -Account veröffentlichte sie jetzt ein Vorher-Foto. "Da die Nachfrage wieder sooo groß war, hier ein Bild aus der Zeit, als ich curvy war. An Selbstbewusstsein hat es mir trotz dessen nicht gefehlt", schreibt sie unter das Bild. "Woher mein Selbstbewusstsein zu dieser Zeit kam? Ich hatte einen Mann an meiner Seite (mein Ex-Verlobter), der mich vergöttert hat, egal ob curvy oder nicht. Ich bin bis heute NICHT super dünn (dafür müsste ich hungern), werde ich auch niemals sein, weil es nicht in meinen Genen liegt, aber ich fühle mich jetzt einfach komplett wohl (auch ohne Zuspruch von einem Mann oder so). Ich denke, dass man somit am Ziel ist."

Ihren Followern gefallen beide Looks. "Ob curvy oder schlank deine Ausstrahlung und Charakter macht dich zu einem sehr schönen Menschen", findet ein User.

Ob sie mit Aussehen und Ausstrahlung auch bei " " überzeugen kann? In der Show will sie endlich zeigen, wer hinter der hübschen Fassade steckt. "Ich gehe ins Haus ohne mir Limits zu setzen", kündigt sie an.