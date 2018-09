Chethrin Schulze: Traurige Worte! Hat Daniel Völz sie nur ausgenutzt?

Reddit this

Was läuft wirklich zwischen Chethrin Schulze und Daniel Völz? Die Fans haben da eine ziemlich traurige Theorie...

Was ist nur bei Chethrin Schulze los? Seit Monaten wird ihr eine Beziehung mit nachgesagt, doch die Lage ist wohl recht kompliziert. Obwohl die Blondine und der ehemalige Bachelor sich bei „Promi “ gut verstanden, scheint es nach dem Auszug nicht ganz gefunkt zu haben.

Nun sorgt Chethrin erneut mit einem Instagram-Post für Furore. "Denn irgendwas an dir macht mir Hoffnung. Ich habe das nicht so oft und hätte gern mehr mit dir gesprochen. Du geisterst mir im Kopf rum. Ich war jetzt über Wochen sehr verschlossen. Doch irgendwie ist alles wieder offen", zitiert sie die Poetry-Slammerin Julia Engelmann. Eine heimliche Botschaft an Daniel?

Hat Daniel Chethrin nur ausgenutzt?

Einige Fans vermuten, dass die 26-Jährige durchaus an einer Beziehung mit dem gebürtigen Neuseeländer interessiert war, er diese Gefühle jedoch nicht erwiderte. „Daniel wollte nur Presse machen über Chethrin!!! Chethrin hat das nur erst sehr spät gecheckt“, behauptet ein Follower beispielsweise.

Was wirklich zwischen den beiden vorgefallen ist, wissen wohl nur Daniel und Chethrin selbst...