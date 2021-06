Cheyenne Ochsenknecht: Baby-Hammer! Ist sie wieder schwanger?

Eine Großfamilie wie bei den Wollnys oder der Kelly Family soll es dann aber doch nicht werden. "Also wir wollen jetzt nicht die Kelly Family werden", meint Cheyenne Ochsenknecht. Bis zu drei Kinder könnte sich das Paar aber durchaus vorstellen. Ihnen ist aber vor allem wichtig, dass zwischen den Kindern kein großer Altersunterschied liegt - deshalb lässt das zweite Baby vielleicht nicht ganz so lange auf sich warten. "Wir wollen natürlich nicht übertreiben und jedes Jahr ein Baby kriegen – aber wenn es passiert, dann passiert's", so Cheyenne Ochsenknecht.

