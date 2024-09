Das Leben in der Öffentlichkeit bekommt Cheyenne Savannah Ochsenknecht in die Wiege gelegt. Am 6. Juli 2000 erblickt die jüngste Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht das Licht der Welt. Mama Natascha arbeitet zu der Zeit als Model, Papa Uwe ist als Schauspieler erfolgreich – bis heute wirkt er an mehr als 175 Film- und Fernsehproduktionen mit.

Bereits mit süßen fünf Jahren spielt Cheyenne an der Seite ihrer Brüder Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Kinohit "Die Wilden Kerle 2" mit. Außerdem war Cheyenne Ochsenknecht früher im Musikvideo "Hey Jimi" von Bruder Jimi Blue zu sehen. Doch eigentlich hat sie gar keine Lust auf das Leben am Filmset. Viel lieber würde sie in Mamas Fußstapfen treten! Da ihr Natascha den Start in die Modelkarriere erst mit 16 Jahren erlaubt, macht Cheyenne Nägel mit Köpfen. Sie beendet die Gesamtschule mit der mittleren Reife und zieht 2016 kurzerhand für ihren Modeltraum nach Paris. In Interviews verrät die Blondine, dass Abitur oder Ausbildung für sie nie infrage gekommen sind.