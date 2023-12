Cheyenne Ochsenknecht: Vor der Bauernhof-Pleite? "Natürlich haben wir Angst"

Am Anfang stand die Entscheidung, ordentlich in die Zucht von Chianina-Rindern auf Ninos Familienhof zu investieren, die schon jetzt überaus erfolgreich ist. Ein moderner Stall sollte her – auch zum Wohl der Tiere.

Doch der Neubau hatte seinen stolzen Preis: 500 000 Euro mussten sich Cheyenne und Nino von der Bank leihen, um ihren großen Plan zu verwirklichen. Jetzt macht sich ein mulmiges Gefühl breit: "Natürlich haben wir Angst, dass wir den Kredit nicht zurückzahlen können", geben sie zu. "Wir sind beide noch keine 30 – da ist es schon eine große Belastung, so viel Geld aufzunehmen." Vielleicht haben sich die Nachwuchsbauern mit ihrem Projekt übernommen – eine Pleite wäre wohl das denkbar traurigste Ende ihres neuen Lebensabschnitts...

