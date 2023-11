Cheyenne Ochsenknecht & Nino Sifkovitz: So sieht ihre weitere Kinderplanung aus

Cheyenne Ochsenknecht hat sich von ihrem Leben im Rampenlicht verabschiedet und führt jetzt ein bodenständiges Landleben im Örtchen Dobl in der Steiermark. Doch das war schon immer ihr Traum, wie uns verrät: "Ich wollte eigentlich schon immer mit 18 Kinder haben und eigentlich sehr früh heiraten und auch immer ein großes Haus mit ganz viel Platz für die Kinder. Das hab' ich jetzt mit 23 erreicht. Also ich wollte schon immer so früh so ein Familienleben haben".

Trotzdem gibt es einige Dinge an ihrem alten Leben, die Cheyenne vermisst: "Ich habe es geliebt zu reisen und Urlaub zu machen. Und auch so ein bisschen 'Party-mäßig'-Urlaub. Zum Beispiel mit Freundinnen nach Barcelona oder so. Das ist die Unabhängigkeit, die mir da schon sehr fehlt.", verrät sie uns.

Dennoch steht für Cheyenne fest: "Meine Vision ist es, hier meine Kinder groß zu ziehen und mir ein schönes Hofleben mit Nino aufzubauen." Und dabei greift sie Nino auch ordentlich unter die Arme! "Ich liebe alles am Hof", erklärt uns 23-Jährige. Doch eine Sache überlässt sie dann doch lieber ihrem Mann: "Es gibt nur eine Sache, die ich niemals in meinem ganzen Leben machen würde und das ist den Schweinestall ausmisten. Es stinkt so und riecht auch sehr menschenähnlich. Das ist nicht so meins, das muss dann der Nino machen."