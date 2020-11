Cheyenne Pahde: Frischverliebt! Ihr neuer Freund ist ein Promi!

Bei „Alles was zählt“ begeistert Cheyenne Pahde seit 2016 in der Rolle der Eiskunstläuferin Marie Schmidt ein Millionenpublikum. Doch während sie im TV stets unter Beobachtung steht, bleibt ihr Privatleben ein wohlgehütetes Geheimnis. Insbesondere in Liebesangelegenheiten hält sich die schöne Blondine stets bedeckt. Die Geheimniskrämerei liegt wohl in der Familie, denn auch Schwester Valentina Pahde macht stets ein großes Geheimnis aus ihrem Liebesleben. Zuletzt lebte Cheyenne Pahde in einer Beziehung mit dem Ex-Fußballprofi Daniel Engelbrecht, doch 2017 folgte das überraschende Liebes-Aus. Kursierten zuvor noch Verlobungsgerüchte, hieß es bei Cheyenne plötzlich: "Ich bin Single. Mir geht es wahnsinnig gut dabei. Ich bin jemand, wenn ich mich für etwas entscheide, dann mache ich das auch, weil ich ein gutes Gefühl dabei habe. Ich lebe mein Leben und ich bin eh gerade total eingespannt."