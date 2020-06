Valentina Pahde: Sie lüftet das Geheimnis um ihren Freund

Der Schnuckel auf dem Foto ist nämlich leider nicht ihr echter Liebhaber, sondern ihr zukünftiger Serien-Freund. Schauspieler Gerrit Klein übernimmt in der TVNOW-Miniserie die Rolle des „Lennard“. "Ich freue mich jetzt einfach darauf, mit meinen Kolleginnen und Kollegen an die Arbeit zu gehen und bin sehr gespannt, was sich zwischen meiner Spielpartnerin Valentina Pahde und mir entwickelt, denn wir haben noch nie zusammen gedreht", verriet der Bonner voller Vorfreude. Klingt fast so, als wäre Gerrit einer romantischen Liaison mit Single-Lady Valentina Pahde nicht ganz abgeneigt.