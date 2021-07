Cheyenne Pahde: "AWZ"-Aus! DIESER Fußballer ist der Grund

Der Schock für die "Alles was zählt"-Fans ist groß! Cheyenne Pahde verkündet, dass sie sich für ein Jahr von der Daily-Soap verabschieden wird. "Jetzt ist für mich persönlich die Zeit gekommen, einfach mal etwas Neues zu wagen und die Zeit für mich zu nutzen", erklärte sie ihre Entscheidung gegenüber RTL. "Ich wünsche mir auch, meine Großeltern wieder öfters zu sehen, meine Eltern etwas zu unterstützen und das nicht schnell, schnell mal am Wochenende, sondern in Ruhe." Doch das ist nicht die ganze Wahrheit...