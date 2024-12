Chris Broy: Ein Baby mit Freundin Bella! Sie verraten große Pläne

Es ist noch gar nicht lange her, da suchte Chris Broy (35) noch im Reality-TV nach der Liebe. Mittlerweile hat er sie fernab der Kamera gefunden und plant fleißig die nächsten Schritte mit seiner Freundin Bella (21).

"Tatsächlich habe ich ja versucht, bei AYTO meine Liebe zu finden und bin kläglich gescheitert. Ich habe einfach gemerkt, dass es vielen bei so einer Show doch nur darum geht, in die Öffentlichkeit zu kommen. Sie wollen präsent sein", erklärt Chris Broy im Interview mit InTouch Online. "Ich hingegen habe wirklich mein Herz geöffnet und wollte jemanden finden. Habe es aber nicht in der Show geschafft – Gott sei Dank. Denn kaum war ich draußen, habe ich Bella getroffen", berichtet er weiter über die Geschehnisse nach der Show. Die beiden kannten sich schon vorher, "waren gut befreundet". Irgendwann hätten sie sich gedacht: "Warum eigentlich nicht?" und so wurde aus Freundschaft plötzlich mehr.