Was wurde aus...

Name: Chris Broy (Bürgerlich Chris Stenz)

Chris Broy wurde vor allem durch seine Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" mit seiner Ex-Freundin und Baby-Mama Eva Benetatou bekannt. Für ihre Trennung war wohl unter anderem Chris' "Kampf der Realitystars"-Flirt Jenefer Riili verantwortlich. Aktuell schürt der gelernte Vertriebscoach jedoch selbst wieder die Gerüchte, dass er schon bald wieder eine neue Freundin haben könnte.

Chris Bory: Kurzbiografie

Vor seiner Beziehung mit Bachelor-Lady Eva Benetatou, war Chris Broy als Blogger unter dem Namen Chris B. auf Social Media unterwegs und gab seiner Community Fitness-Tipps, um sie zum Sport zu motivieren. Über die Social Media Plattform Instagram wurde er damals auch zum ersten Mal auf Eva Benetatou aufmerksam und fragte sie über die App um ein Date.

Chris Bory und seine Beziehung mit Eva Benetatou

Kennengelernt haben sich Chris Broy und Eva Benetatou nach ihrer Teilnahme bei "Der Bachelor" 2019 in Düsseldorf. Dann ging alles ganz schnell - Mitte 2019 wurden die beiden ein Paar und nur ein halbes Jahr später, im Februar 2020, stellte der gelernte Vertriebscoach seiner Freundin Eva im RTL-Magazin "Explosiv" die Frage aller Fragen. Nach ihrer Verlobung zogen die beiden im September 2020 ins "Sommerhaus der Stars" ein, was so ziemlich der Anfang vom Ende für das junge Paar war.

Chris Broy und Eva Benetatou im "Sommerhaus der Stars"

Ihr Einzug in das "Sommerhaus der Stars" sorgte schon von Beginn an für Drama. Vor allem Ex-Bachelor Andrej Mangold und Jennifer Lange, die zu dem Zeitpunkt noch als Paar die Show bestritten, war Eva Benetatou ein Dorn im Auge. Immerhin hatten Andrej und sie eine Vorgeschichte, die Eva auch gerne einmal in aller Öffentlichkeit bis ins schlüpfrigste Detail preisgab. Chris Broy und sie wurden schnell zur Zielscheibe für Anfeindungen der anderen Kandidaten und mussten nach 10 Tagen voller Drama das Haus verlassen.

Chris Broys "Kampf der Realitystars"-Flirt mit Jenefer Riili

Nach dem "Sommerhaus der Stars", im Februar 2021, verkündeten Chris Broy und Eva Benetatou, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Kurz darauf ließ Chris Broy seine schwangere Freundin jedoch erst einmal alleine, um bei "Kampf der Realitystars" anzutreten. Dort traf er nicht nur wieder auf seinen alten bekannten Andrej Mangold, sondern neben 23 weiteren Promi-Kandidaten auch auf Jenefer Riili. Mit ihr verstand er sich besonders gut und sie entwickelte sich schnell zu seiner Vertrauensperson im Haus. Ganz zum Ärger seiner Verlobten Eva Benetatou. Was zwischen Jenefer Riili und Chris Broy wirklich passiert ist, wissen nur die beiden, jedoch war schnell von Fremdgeh-Vorwürfen die Rede. Chris dementiert diese bis heute.

Die dramatische Trennung von Chris Broy und Eva Benetatou

Nur kurze Zeit nach der Ausstrahlung von "Kampf der Realitystars" gaben Chris Broy und Eva Benetatou ihre Trennung bekannt. Die öffentliche Schlammschlacht inklusive harter Vorwürfen von beiden Seiten erfolgte noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes George Angelos. Über Instagram feuerten die beiden immer wieder heftig gegeneinander, wobei auch Jenefer Riili eine Rolle spielte. Zum Wohle ihres Sohnes George wollen die beiden mittlerweile jedoch an einem Strang ziehen und Chris Broy sieht sein Kind so oft es geht für gemeinsame Spaziergänge und Papa-Besuche. Ein Liebes-Comeback mit Baby-Mama Eva Benatatou ist jedoch nach diesem Rosenkrieg auszuschließen.

Hat Chris Broy eine neue Freundin?

Nach der Trennung von Eva Benetatou wurden immer wieder Stimmen laut, dass er nun etwas mit seinem "Kampf der Realitystars"-Flirt Jenefer Riili starten könnte. Doch öffentlich haben sich die beiden nie zu ihren Gefühlen für einander bekannt und beide gehen weiterhin als Singles durchs Leben. Auf Instagram ließ Chris Broy jedoch zuletzt öfter durchsickern, dass es bereits eine neue Frau in seinem Leben gibt. Hat der junge Vater etwa schon eine neue Freundin? Aktuell befindet er sich mit seinen potentiell neuen Bekanntschaft, jedoch noch in der, von ihm so betitelten, "intensiven Kennenlernphase". Mal schauen, wann er seine neue Freundin der Öffentlichkeit vorstellen wird...