Chris Hemsworth: Bitteres Aus! Er zieht einen drastischen Schlussstrich

Im Interview mit "Vanity Fair" erzählt Chris von dem Moment, als er von der Diagnose erfuhr: Serien-Arzt Dr. Peter Attia hätte den Regisseur angerufen. "Er sagte: 'Ich will ihm das nicht vor laufender Kamera sagen. Wir müssen uns abseits der Kameras unterhalten und schauen, ob er das überhaupt in der Show haben will.' Es war ziemlich schockierend, als er mich anrief und es mir sagte."

Zwar würde das Testergebnis nicht zwangsläufig bedeuten, dass er die Krankheit tatsächlich bekommt, "aber es ist ein starker Hinweis", so Chris. Für den Star steht fest, dass er sein Leben ändern will. Ab sofort will er ausreichend schlafen, sich gesund ernähren und vor allem sein Stresslevel reduzieren. Dafür plant er einen drastischen Schritt: "Das Ganze hat wirklich etwas in mir ausgelöst, sodass ich mir eine Auszeit nehmen will", so der Schauspieler. Neue Filmprojekte hat er nicht angenommen, jetzt stehen Ehefrau Elsa Pataky und die drei gemeinsamen Kinder an erster Stelle. Denn, so Chris: "Der Gedanke, mich nicht an das Leben zu erinnern, das ich mit meiner Frau und meinen Kindern geführt habe, bereitet mir die größte Angst."

