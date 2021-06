Stars ungeschminkt: Die nackte Wahrheit ohne Make-Up

Mit Schminke startete Daniela Katzenbergers Karriere

Die gelernte Kosmetikerin liebt Make-Up, Extensions und künstliche Wimpern. Doch wie sieht die Blondine ohne all das aus? Das zeigt sie ihren Fans auf Instagram! Immer wieder gibt Daniela ihrer Instagram Fan-Gemeinde Einblicke in ihr sehr persönliches Leben. Ob es die frisch operierten Brüste, die Cellulite an den Oberschenkeln oder die blondierten und zerzausten Haare sind. Daniela zeigt ihr wahres Selbst und macht so vielen Frauen Mut!